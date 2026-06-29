Псковичи приняли участие в форуме президентов школ в Москве

13:37, 29 июня 2026, ПАИ

Псковичи приняли участие в форуме президентов школ, который ежегодно с 2024 года собирает в Москве активных учеников и педагогов со всей страны. В этом году мероприятие объединило более 300 участников системы ученического самоуправления. Об этом ПАИ сообщили представители проекта «Навигаторы детства».

В программе форума для учеников 8–10-х классов прошли интенсивные образовательные блоки и старт конкурсного отбора в детский экспертный совет V Всероссийской премии «Новая философия воспитания». Для педагогов и директоров организовали курс лекций и мастер-классов по развитию школьного актива. Также состоялись хакатон ученического самоуправления и экскурсионно-просветительская поездка.

Участники из Псковской области поделились впечатлениями.

«Три дня в Москве пролетели как один миг, но эмоций – на миллион! Хакатон заставил наши головы кипеть, и я безумно горжусь проектом, который мы сделали в команде. Экскурсии подарили новое дыхание столицы, а закрытие в Министерстве просвещения стало по-настоящему звёздным часом», – отметила ученица инженерно-экономического лицея Великих Лук Екатерина Орлова.

«Быть президентом школы – это искусство вести за собой, опираясь не на корону, а на преданность идее», – подчеркнула Валерия Латарцева из псковской гимназии № 29.

Директор гимназии Елена Синёва добавила, что форум открыл новый формат общения в триаде «дети-активисты – советники директоров по воспитанию – директора школ».

Советник директора по воспитанию погранично-таможенно-правового лицея Ольга Панкратова назвала форум мощным зарядом энергии и отметила профессионализм спикеров.

Организаторами мероприятия выступили Всероссийский проект «Навигаторы детства» при поддержке Росдетцентра и Министерства просвещения РФ. Отметим, что государственный медиахолдинг Псковской области оказывает информационную поддержку Всероссийскому проекту «Навигаторы детства».