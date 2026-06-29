Псковичам разъяснили правила оценки имущества для ежегодной семейной выплаты

13:50, 29 июня 2026, ПАИ

Правила оценки имущества семьи для получения ежегодной выплаты, предназначенной работающим родителям двух и более детей, разъяснили псковичам. Информацию опубликовали в официальном аккаунте регионального отделения Социального фонда России.



Фото: предоставили в отделении Социального фонда России по Псковской области.



Фото: предоставили в отделении Социального фонда России по Псковской области.



При назначении этой выплаты будет проводиться комплексная оценка имущества семьи по тем же правилам, что и для единого пособия. С перечнем допустимого имущества можно ознакомиться в информационных карточках, опубликованных Социальным фондом.

Порядок оценки имущества включает проверку соответствия установленным критериям, аналогичным для единого пособия.