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Больше шести тысяч гостей собрал фестиваль исторической реконструкции «Довмонт Псковский»

Больше шести тысяч гостей собрал фестиваль исторической реконструкции «Довмонт Псковский». В Псковском музее связывают такой интерес к событию с тем, что в год 150-летия Псковского музея-заповедника и 760-летия вокняжения в Пскове святого благоверного Довмонта-Тимофея вход на фестиваль был свободным.

Фото: ПАИ

«Снова в Псковском кремле проходит фестиваль «Довмонт Псковский». Реконструкторы, исторические костюмы, прекрасные бои, сам князь Довмонт на коне, запах костра, необыкновенные вещи на ярмарке – все это делает 27 июня памятным. Очень надеемся, что эта прекрасная традиция продолжится, и мы будем собираться с друзьями и близкими на прекрасном фестивале», – поделилась впечатлениями генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

В этом году для посетителей был устроен самый широкий выбор развлечений на фестивале: бои реконструкторов, свыше 15 мастер-классов и интерактивных площадок, турниры для участников всех возрастов, познавательный лекторий и даже средневековый фокусник.

Главное зрелище события – показательные бои реконструкторов и боевые турниры. В финале события реконструкторы схлестнулись в напряжённой борьбе за главный трофей – хрустальный меч князя Довмонта. В этот раз награда покинула Псков – победителем стал Никита Васильев из новгородского клуба «Рать».

Аутентичной музыкой фестиваль украсила фолк-рок-группа «Вольный ветер» с авторскими композициями и уникальный аранжировками русских народных песен, скандинавского и кельтского фольклора. В конце события выступил фольклорный ансамбль «Будимир», музыканты которого используют редкие инструменты: гусли крыловидные, смык-гудок, колесную лиру и другие.

Для детей и родителей работала творческая мастерская «Веха», где можно было стать богатырём, лучником и всадником и сразиться в настоящем рыцарском турнире на деревянном коне.

Свои шоу показали средневековый фокусник Евгений Шор и театр боевой хореографии «Братство мечей», а студия исторического танца «Гельвеция» научила двигаться в стиле Средневековья.

В образовательном блоке прошли исторические лекции, показ документального фильма и встречи с культурными деятелями, для которых личность князя Довмонта стала источником вдохновения. Среди спикеров выступили сотрудники Псковского музея, скульптор Андрей Мартьянов и писатель Тимофей Рахманин.

Для самых внимательных на фестивале прошёл квест по поиску миниатюрных статуэток Довмонта по мотивам памятника, установленного в городе. Трое победителей получили статуэтки себе в коллекцию.

В преддверии фестиваля в Приказной палате Псковского кремля открылась выставка «Князь Довмонт», где представлены меч и ножны князя Довмонта и другие предметы, связанные с князем.

Фестиваль прошёл в рамках проекта «Крепость земли Псковской» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Как это было – в фоторепортаже ПАИ.

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