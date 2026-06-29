Два аварийных дома снесли в Новосокольниках

13:31, 29 июня 2026, ПАИ

Два многоквартирных аварийных дома на улице Воровского, 10 и 16 снесли в Новосокольниках. Жильцов из этих домов переселили в новые благоустроенные квартиры. Об этом сообщил глава Новосокольнического муниципального округа Виктор Новиков в своём официальном канале на платформе MAX.

Подрядчик, определённый на аукционе, выполнил работы досрочно и добросовестно, максимально сохранив зелёные насаждения на прилегающей территории.

«Теперь перед нами новая задача – грамотно распорядиться освободившейся территорией», – подчеркнул глава округа.

Виктор Новиков отметил, что есть несколько идей по её использованию, которые он планирует обсудить с жителями в ближайшее время.

Работа по сносу аварийных и расселённых домов в Новосокольническом округе будет продолжена, подчеркнул глава округа.