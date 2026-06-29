Митинг памяти ко Дню партизан-подпольщиков прошёл в Пскове

12:59, 29 июня 2026, ПАИ

Митинг памяти ко Дню партизан-подпольщиков прошёл в Пскове на площади Победы у Партизанского камня, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ





















































































В церемонии приняли участие несколько десятков человек: представители администрации Пскова, Псковской городской Думы, воспитанники центра «Патриот» и горожане. На митинге, в частности, выступили заместитель главы администрации Геннадий Иойлев и заместитель председателя Псковской гордумы Владимир Воробьёв.

Затем участники возложили к Партизанскому камню красные гвоздики.

День партизан и подпольщиков отмечается в России ежегодно 29 июня. Памятная дата была установлена 10 апреля 2009 года, когда президент РФ подписал закон о внесении изменения в статью 1-1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России».

Предпосылкой для выбора именно этой даты послужило историческое событие: в этот день в 1941 году вышла Директива Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) партийным и советским организациям прифронтовых областей, которая предписывала создавать партизанские отряды и диверсионные группы в занятых врагом районах, чтобы «создавать невыносимые условия для врага», преследовать и уничтожать его, срывать все мероприятия противника.