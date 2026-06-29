Мужчину зажало в автомобиле после ДТП в Невельском районе

14:28, 29 июня 2026, ПАИ

В Невельском районе на трассе Невель – Усвяты у поворота на деревню Кошелёво водитель автомобиля Citroën не справился с управлением и на скорости вылетел в кювет, после чего машина опрокинулась. Об этом сообщает канал «Псковская сводка» в MAX.



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX







В результате ДТП водитель оказался зажат в автомобиле. Очевидцы помогли ему выбраться и вызвали экстренные службы. Медицинскую помощь ему оказали на месте происшествия.

Обстоятельства аварии выясняются. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и пожарные подразделения.