Экс-ректору ПсковГУ продлили домашний арест до конца сентября
Псковский городской суд продлил экс-ректору ПсковГУ Наталье Ильиной домашний арест до 29 сентября включительно, сообщили ПАИ в пресс-службе судов Псковской области.
Рассмотрение уголовного дела также продолжится 6 июля в 11:00.
Напомним, по версии следствия, с 2022 по 2025 год экс-ректор ПсковГУ Наталья Ильина незаконно истребовала и получила от своих подчинённых десять миллионов рублей, начисленных из бюджета университета. В результате преступных действий подчинённым сотрудникам причинён материальный ущерб и нарушены права на вознаграждение за труд, образовательному учреждению причинён материальный ущерб в особо крупном размере.
Отделался обезвоживанием: опубликовано видео спасения пенсионера из семиметрового колодца в Псковской области