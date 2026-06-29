Экс-ректору ПсковГУ продлили домашний арест до конца сентября

15:17, 29 июня 2026, ПАИ

Псковский городской суд продлил экс-ректору ПсковГУ Наталье Ильиной домашний арест до 29 сентября включительно, сообщили ПАИ в пресс-службе судов Псковской области.

Рассмотрение уголовного дела также продолжится 6 июля в 11:00.

Напомним, по версии следствия, с 2022 по 2025 год экс-ректор ПсковГУ Наталья Ильина незаконно истребовала и получила от своих подчинённых десять миллионов рублей, начисленных из бюджета университета. В результате преступных действий подчинённым сотрудникам причинён материальный ущерб и нарушены права на вознаграждение за труд, образовательному учреждению причинён материальный ущерб в особо крупном размере.