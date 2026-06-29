Стала известна программа фестиваля «Накануне Купалы» в Полистовском заповеднике

16:21, 29 июня 2026, ПАИ

Стала известна программа фольклорного фестиваля «Накануне Купалы» в Полистовском заповеднике.

В 14:00 в зале Дома культуры в деревне Гоголево Локнянского района выступит коллектив местного народного театра с постановкой для детей «Сундук с сюрпризом». Все остальные площадки праздника начнут работу в 15:00 на территории кордона Полистовского заповедника.

Концертная программа также начнется в 15:00 с выступления народного коллектива «Псковский цирк».

Продолжится концерт выступлениями фольклорных коллективов «Скобари» г. Новоржев, «Вольница» д. Махново, «Веснушки» д. Ущицы и коллективов Локнянского КДЦ.

В 17:00 (по погодным условиям) планируется развести большой костер и водить вокруг него хороводы. В 17:30 участники праздника отправятся на речку Хлавицу пускать венки.