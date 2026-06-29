Стала известна программа фестиваля «Накануне Купалы» в Полистовском заповеднике
Стала известна программа фольклорного фестиваля «Накануне Купалы» в Полистовском заповеднике.
В 14:00 в зале Дома культуры в деревне Гоголево Локнянского района выступит коллектив местного народного театра с постановкой для детей «Сундук с сюрпризом». Все остальные площадки праздника начнут работу в 15:00 на территории кордона Полистовского заповедника.
Концертная программа также начнется в 15:00 с выступления народного коллектива «Псковский цирк».
Продолжится концерт выступлениями фольклорных коллективов «Скобари» г. Новоржев, «Вольница» д. Махново, «Веснушки» д. Ущицы и коллективов Локнянского КДЦ.
В 17:00 (по погодным условиям) планируется развести большой костер и водить вокруг него хороводы. В 17:30 участники праздника отправятся на речку Хлавицу пускать венки.
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