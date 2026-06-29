Житель Красногородского района предстанет перед судом за кражу оружия и леса

16:33, 29 июня 2026, ПАИ

Прокуратура Красногородского района направила в суд уголовное дело в отношении 44-летнего местного жителя, которого обвиняют в краже травматического пистолета и древесины. Об этом ПАИ сообщили в областной прокуратуре.

По версии следствия, в апреле 2026 года мужчина проник в автомобиль своего знакомого и похитил травматический пистолет стоимостью 55 тысяч рублей. Позже он спрятал оружие в пруду рядом со своим домом.

Кроме того, с 4 по 15 мая мужчина по ночам вывозил древесину с двух складов в Красногородском районе на принадлежащем ему лесовозе. Общий объем похищенного леса составил 75,8 кубометра.

Ущерб от кражи древесины оценили в 279 тысяч рублей. Следствие считает, что похищенным имуществом обвиняемый распорядился по своему усмотрению.

Мужчине предъявлены обвинения в хищении оружия и краже в крупном размере. За эти преступления ему может грозить до семи и до шести лет лишения свободы соответственно.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.