Россия выведет экономику на новый технологический уровень – Владимир Путин

16:50, 29 июня 2026, ПАИ

Россия выведет экономику на принципиально новый технологический уровень по всем критически важным направлениям, заявил президент РФ Владимир Путин на первом этапе XXIII съезда «Единой России» в Москве в воскресенье, 28 июня.

«Выведем экономику России на принципиально новый технологический уровень по всем критически важным направлениям. Продолжим строить жильё и дороги, создавать новые, современные рабочие места с высокой заработной платой, поддерживать национальный бизнес, передовые индустрии, гарантирующие суверенитет и лидерство России», – сказал Владимир Путин.

Он подчеркнул, что все стратегически значимые программы развития будут реализованы в полном объёме, а социальные обязательства государство выполнит.

Напомним, 28 июня в Москве прошёл первый этап XXIII съезда партии «Единая Россия» и совместное заседание бюро высшего совета и президиума генсовета партии. В мероприятии приняла участие и псковская делегация.

На съезде были утверждены списки кандидатов на выборы депутатов Госдумы. Ранее кандидатуры определили жители страны в ходе предварительного голосования, в котором приняло участие более 10 миллионов избирателей. Также на первом этапе съезда продолжилось обсуждение предложений к Народной программе, с которой партия пойдёт на выборы.