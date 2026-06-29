Мой друг Кеша, или Душещипательная история у Заячьего острова

17:29, 29 июня 2026, ПАИ

В этом году у меня появился новый друг. Красивый, грациозный, себялюбивый. Зовут его Кеша, и живёт он в Раскопельском заливе Чудского озера. Мы с ним часто рыбачим вместе. В апреле дважды плотву ловили, о чём я вам уже рассказывал и видео показывал. И вот в июне уже третий раз вместе пытаемся судака ловить. Как вы уже догадались, мой друг – это лебедь-шипун.

Кеша не понимает, что изменилось?

Жалко мне Кешу. Рыбаки приучили его к корму с рук, а сам он, похоже, разучился и потерял интерес к самостоятельной добыче пищи. Но если в апреле при ловле плотвы лодки с рыболовами стояли неподвижно на якорях и лебедь спокойно и методично оплывал всех по очереди и в каждой второй лодке, а может и чаще, выпрашивал и получал угощения, то в июне картина изменилась. Сейчас рыболовы в движении (95 %), и лодки двигаются безостановочно с распущенными спиннингами с обоих бортов.

16 июня ранним утром я его сразу узнал. Так мог вести себя только мой Кеша. Лебедей в заливе много, и, к счастью, такой попрошайка всего один. Я увидел, как лебедь метался у Заячьего острова от одной лодки к другой, а они не останавливались, и никто ничего ему не предлагал. Не понимая, в чём дело, он плыл к третьей, к четвёртой лодке и ко всем, кто был примерно в пятистах метрах к юго-востоку от Заячьего острова, при этом прилагая довольно серьёзные усилия, но догнать ни одной лодки не мог. Очень редко кто останавливался и что-то давал лебедю. И у меня, к сожалению, с собой для Кеши ничего не было (бутерброды остались на берегу). Лишь одну остановившуюся возле него лодку я видел утром. Лебедь метался между лодками и не понимал, что случилось, что изменилось? Почему люди до этого были добрыми и хлебосольными, а сейчас на него не обращают никакого внимания и даже стараются убежать от него подальше? Душещипательная история развивается у Заячьего острова, и смотреть на неё как-то печально.

И что делать? Кормить и приучать к этому большую дикую птицу, как утверждают орнитологи, плохо. Но и не покормить, когда лебедь чуть ли не в лодку к тебе залазит, – тоже плохо. Но для себя решил, что на следующую рыбалку угощение для Кеши я всё же возьму. Я знаю, где он примерно живёт, как раз там неподалёку от того места, где я становлюсь на якорь для джиговой ловли. И я уверен, он подплывёт ко мне обязательно.

Кеша и судак

Так и случилось. Я его не заметил и не понял, когда он тихо подплыл ко мне со спины. И надо же, в это время у меня клюнул судак, и я увидел лебедя, лишь когда начал крутиться-вертеться со спиннингом и развернулся в лодке почти на 180 градусов.

«Кеша, привет! Ну как же ты не вовремя! – сказал я, не ожидая увидеть своего друга так близко. – Отплыл бы ты в сторонку, видишь, я судака тащу, а ты мешаешь». Но Кеше было всё равно: к моей суете и проблемам он проявил полнейшее безразличие. Ни взмахи подсачком, ни шум и брызги от пойманного судака не отодвинули его от лодки ни на сантиметр. «Ну потерпи немножко, – продолжил я разговор с белоснежной птицей. – Сейчас будем кушать, вот только уберу добычу и освобожу руки». И Кеша терпеливо ждал. Я знаю, что лебеди рыбу не едят, и даже маленького размера, а не то что двухкилограммового – птицы они травоядные, но всё же решил проверить его реакцию на судака. Протянул в его сторону клыкастого – Кеша ни одним пёрышком не повёл, ноль эмоций. Ладно, не буду тебя томить. Убрал судака, вытер руки и достал приготовленный для лебедя белый хлеб. Кеша ел с аппетитом.

Кормить и приучать – вредно. А если лебедь почти в лодку залазит и просит угостить – что делать?

Съел всё, что у меня было, да с такой жадностью, будто был очень голодным. Он не ждал, когда я ему кину очередной кусочек хлеба или протяну руку с угощением в его сторону, а чуть ли не в лодку ко мне залазил.

Сколько лет моему другу?

«Всё, Кеша, больше ничего нет, – я дал понять своему другу о завершении трапезы. – Говори спасибо и давай плыви отсюда, не мешай мне рыбу ловить». Но лебедь не уплывал и пару минут оставался буквально в полуметре от лодки и, негромко шипя и издавая какие-то другие хрипящие звуки, то и дело заглядывал в лодку – благо длинная шея ему это легко позволяла. Похоже, Кеша ещё просил и даже требовал добавки. Но увы. Потом он всё же отплыл метров на десять в сторону и начал чистить свои белоснежные и многочисленные перья и пёрышки.

Минут десять он занимался личной гигиеной и лишь после этого уплыл и скрылся из виду за зарослями густого тростника. На воде был почти полный штиль, и рядом с правым бортом, на том месте, где несколько минут назад был Кеша, качались на лёгких волнах два белоснежных пёрышка.

В конце июня – начале июля у взрослых лебедей (с третьего года жизни) начинается линька, и почти до середины сентября они летать не смогут, пока не обновятся большие маховые перья на их крыльях. Пока лебеди ещё летают, но скоро их полёты прекратятся. Летать смогут только лебеди второго года жизни и только те из них, кто ещё не нашёл себе пару и не завёл семью. Сколько лет Кеше, мне неизвестно. Но по его неадекватному и бесшабашному поведению похоже, что это молодой лебедь и семейными проблемами ещё не обременён. Но это только моё дилетантское предположение. А точно можно будет узнать уже скоро. У лебедей вот-вот появятся лебедята, и настоящий отец далеко от своего выводка никогда не уплывает – всё время рядом, всё время с ними. Вот мы и посмотрим – есть ли у Кеши супруга, семья или ему всего второй год и об этом он ещё не задумывался?