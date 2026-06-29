Почти 13 миллионов рублей украли мошенники у жителя Пскова

17:06, 29 июня 2026, ПАИ

Почти 13 миллионов рублей похитили мошенники у жителя Пскова, сообщили ПАИ в пресс-службе региональной прокуратуры.

Установлено, что с апреля по июнь неизвестный предложил псковичу получить дополнительный заработок в интернете. Однако обманом махинатор завладел денежными средствами жителя на сумму 12 725 000 рублей.

По данному факту следственный орган возбудил уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По результатам проверки прокуратура города признала процессуальное решение следственного органа законным и обоснованным.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.