Почти 13 миллионов рублей украли мошенники у жителя Пскова
Почти 13 миллионов рублей похитили мошенники у жителя Пскова, сообщили ПАИ в пресс-службе региональной прокуратуры.
Установлено, что с апреля по июнь неизвестный предложил псковичу получить дополнительный заработок в интернете. Однако обманом махинатор завладел денежными средствами жителя на сумму 12 725 000 рублей.
По данному факту следственный орган возбудил уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По результатам проверки прокуратура города признала процессуальное решение следственного органа законным и обоснованным.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
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