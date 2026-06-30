Микроскопическое клубничное полнолуние можно было наблюдать в небе над Псковской областью

07:26, 30 июня 2026, ПАИ

Микроскопическое клубничное полнолуние можно было наблюдать в небе над Псковской областью в ночь с 29 на 30 июня.

Сегодня наступило первое из трёх летних полнолуний. Оно является так называемым микролунием, так как в этот момент Луна находится в апогее (наиболее отдаленной точке своей орбиты), из-за чего выглядит немного меньше и тусклее обычного полнолуния.

Июньское полнолуние традиционно называют клубничной луной. Несмотря на название, Луна не была розовой или красной – оно связано не с цветом, а с сезоном сбора дикой клубники у североамериканских коренных народов. Европейское название этого полнолуния – «медовая луна», а также «розовая», «цветочная» или «горячая».