Пропавшие жаворонки и Колумб вместо Невского: о чём узнали участники прогулки по Соколихе

07:45, 30 июня 2026, ПАИ

Участники очередной прогулки с краеведом Олегом Ивченко на гору Сокольницу полюбовались на орхидеи, узнали, когда и кем название этой горы было переделано в «Соколиху» и почему журналист Одобряев не одобрял монумент «Ледовое побоище» авторства Иосифа Козловского. Об этом ПАИ рассказали в Централизованной библиотечной системе Пскова.

Сначала экскурсанты познакомились с флорой горы и узнали, что синяк с синей пыльцой – это ядовитое растение, что пупавка красильная, которую обычно называют жёлтой ромашкой, а в Великобритании даже золотой ромашкой, когда-то использовалась для производства жёлтого красителя, что некоторые разновидности васильков иногда больше похожи на колокольчики и что желтыми цветками язвенника можно лечить болячки и зуд.

Олег Ивченко также объяснил участникам прогулки, как правильно заготавливать пастернак: оказывается, одеревеневшие корни взрослого растения, которое уже дало стебель, в пищу не годятся и надо искать совсем молодые побеги, из мягких корешков которых получается очень вкусный суп. Краевед пообещал в сентябре, когда пастернак созреет, показать на практике, как запасаться этим корнеплодом для кулинарных целей.

Установленную Олегом Ивченко табличку, на которой было отмечено место, где растёт краснокнижная орхидея ятрышник шлемоносный, кто-то поломал. И ятрышник в этот раз участникам ботанической прогулки не попадался, но зато они увидели много цветущих орхидей, которые называются кокушник длиннорогий.

По дороге к монументу «Ледовое побоище» на горе Сокольнице Олег Ивченко объяснил, что территория вокруг этого памятника официально является особо охраняемой, но на деле охранять её некому. В последние три года из-за мотоциклистов, которые стали сокращать путь через Соколиху, там, например, исчезли почти все жаворонки.

Истории самого памятника Олег Ивченко посвятил отдельный рассказ. Готовясь к этой прогулке, он постарался узнать про монумент «Ледовое побоище» всё, что смог, и даже несколько раз пообщался с бывшим главным архитектором города Борисом Пославским, который принимал участие в выборе места для этого сооружения.

В частности, Олег Ивченко выяснил, что название «Соколиха» вместо «Сокольница» появилось в 1980 году. То ли из-за канцелярской ошибки в документах, которые шли в Москву и из Москвы, то ли потому, что кому-то из местных начальников название «Сокольница» показалось не очень солидным.

Краевед подробно рассказал собравшимся про все этапы реализации этого проекта, начиная со всенародного обсуждения представленных на конкурс макетов, среди которых был и проект Всеволода Смирнова с Георгием Победоносцем, убивающим змея. Причём проект Всеволода Смирнова был более популярен, но комиссия всё же выбрала проект Иосифа Козловского. Хотя уже в конце 1980-х некий журналист по фамилии Одобряев в журнале «Декоративное искусство» снова требовал вынести этот проект на всенародное обсуждение и нещадно его раскритиковал.

Изначально монумент планировали установить на острове Сиговец в Чудском озере, он должен был быть в полтора раза больше теперешнего и не из бронзы, а из белого камня. Но за 26 лет и проект уменьшился в размерах, и место для него выбрали другое, и материал.

Согласование шло так долго, что выделенная на этот памятник бронза из советских запасников в какой-то момент была продана за океан и пошла на отливку памятника Христофору Колумбу, рассказал Олег Ивченко.

Но как бы то ни было, в 1993 году монумент «Ледовое побоище» на горе Сокольнице, теперь называемой Соколихой, всё-таки открыли.

Олег Ивченко ответил, что проводит бесплатные экскурсии в тёплое время года примерно раз в месяц. За анонсами можно следить в группе библиотеки микрорайона Овсище «ВКонтакте».