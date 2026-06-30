Музеи Псковской области закрылись на санитарный день

09:29, 30 июня 2026, ПАИ

Музеи Псковской области закрылись на санитарный день. Как сообщили ПАИ в Псковском музее-заповеднике, 30 июня для посещения будут недоступны Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря, главное здание Псковского музея-заповедника, картинная галерея, Мемориальный музей-квартира Юрия Спегальского, Музей-квартира Владимира Ленина, а также музеи-усадьбы Николая Римского-Корсакова, Модеста Мусоргского и Софьи Ковалевской.

Кроме того, санитарный день пройдёт в Музее истории города Печоры. Поганкины палаты 30 июня будут работать только до 15:00.

Также сегодня санитарный день организуют и в музее-заповеднике «Михайловское». В остальные дни музей работает ежедневно с 10:00 до 18:00. Кассы открыты с 9:30 до 17:30.

С 1 июля усадьбы Пушкинского заповедника по субботам будут принимать посетителей до 20:00, а кассы будут открыты до 19:30.