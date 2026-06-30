Как будут выплачиваться пособия и пенсии в июле, рассказали псковичам в Соцфонде

09:43, 30 июня 2026, ПАИ

Как будут выплачиваться жителям Псковской области детские пособия и пенсии в июле 2026 года. Основные даты выплат в наступающем месяце — 3, 8, 9, 10 и 22 июля.

Подробности — в карточках регионального отделения Соцфонда РФ.