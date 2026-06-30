Как будут выплачиваться пособия и пенсии в июле, рассказали псковичам в Соцфонде
Как будут выплачиваться жителям Псковской области детские пособия и пенсии в июле 2026 года. Основные даты выплат в наступающем месяце — 3, 8, 9, 10 и 22 июля.
Подробности — в карточках регионального отделения Соцфонда РФ.
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Фото: Соцфонд РФ по Псковской области
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Фото: Соцфонд РФ по Псковской области
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Фото: Соцфонд РФ по Псковской области
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