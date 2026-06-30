Член Общественной палаты РФ Татьяна Кирилёнок станет гостьей программы «Оглавление»
Член Общественной палаты России, общественный помощник губернатора, управляющий группой компаний «Мега холод» Татьяна Кирилёнок станет гостьей программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) во вторник, 30 июня.
Какие первые впечатления от начала работы в Общественной палате? Чем мотивировано решение войти в состав комиссии по экономике? Какая миссия для Татьяны Кирилёнок в палате основная: представительство региона или лоббирование интересов региональных сообществ? Чей автограф ее попросили привезти в Псков? Как изменилось восприятие общественных помощников губернатора? Какое мнение о незначительном снижении ключевой ставки Банка России?
Об этом и многом другом с экспертом поговорит ведущий программы Александр Машкарин.
«Оглавление» выйдет в эфир «Серебряного дождя» сразу после выпуска новостей в 14:00. Видеотрансляция будет доступна на портале Псковского агентства информации и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».
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