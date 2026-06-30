Член Общественной палаты РФ Татьяна Кирилёнок станет гостьей программы «Оглавление»

09:21, 30 июня 2026, ПАИ

Член Общественной палаты России, общественный помощник губернатора, управляющий группой компаний «Мега холод» Татьяна Кирилёнок станет гостьей программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) во вторник, 30 июня.

Какие первые впечатления от начала работы в Общественной палате? Чем мотивировано решение войти в состав комиссии по экономике? Какая миссия для Татьяны Кирилёнок в палате основная: представительство региона или лоббирование интересов региональных сообществ? Чей автограф ее попросили привезти в Псков? Как изменилось восприятие общественных помощников губернатора? Какое мнение о незначительном снижении ключевой ставки Банка России?

Об этом и многом другом с экспертом поговорит ведущий программы Александр Машкарин.

«Оглавление» выйдет в эфир «Серебряного дождя» сразу после выпуска новостей в 14:00. Видеотрансляция будет доступна на портале Псковского агентства информации и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».