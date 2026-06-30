Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Реставрация цокольных этажей храмов и ризницы Псково-Печерского монастыря вышла на финальный этап

В цокольных этажах Благовещенской церкви (XVI век), Сретенской церкви (XVI–XIX века) и ризницы (XVI–XVIII века), входящих в ансамбль Псково-Печерского монастыря, завершаются отделочные работы. Об этом ПАИ сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)».

Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)»

В ходе реставрации специалисты усилили каменную кладку методом инъектирования. Для устранения протечек и укрепления конструкций использовались биоцидные составы и акрилатные гели, которыми была пропитана кладка.

Во всех помещениях цокольных этажей уже смонтированы инженерные коммуникации: электрические сети, слаботочные системы, отопление, вентиляция и канализация. Все коммуникации скрыты под полом, в стенах и специальных закрытых нишах.

Полы выполнены из клинкера – высокопрочного декоративного кирпича, изготовленного из специальных тугоплавких сортов сланцевой глины. Покрытие уложено на ребро рисунком «елочка».

Кроме того, во всех трех зданиях установлены отопительные приборы. Благодаря этому памятники отапливались в течение отопительного сезона 2025–2026 годов.

Полностью завершить реставрационные работы планируется уже в этом году.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






30 июня 2026

Молодёжный поисковый отряд «Журавли» в Дедовичском районе объявил набор добровольцев
30 июня 2026

Два фестиваля пройдут в Бежаницком районе в июле
30 июня 2026

Утратившего связь с родственниками мужчину разыскивают в Великих Луках
30 июня 2026

Псковичей предупреждают о возможном отключении воды в некоторых домах на улице Советской
30 июня 2026

Псковские хирурги спасли пациента с «малым» инсультом
30 июня 2026

Как будут выплачиваться пособия и пенсии в июле, рассказали псковичам в Соцфонде
30 июня 2026

Музеи Псковской области закрылись на санитарный день
30 июня 2026

Член Общественной палаты РФ Татьяна Кирилёнок станет гостьей программы «Оглавление»

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...