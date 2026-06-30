Реставрация цокольных этажей храмов и ризницы Псково-Печерского монастыря вышла на финальный этап

08:52, 30 июня 2026, ПАИ

В цокольных этажах Благовещенской церкви (XVI век), Сретенской церкви (XVI–XIX века) и ризницы (XVI–XVIII века), входящих в ансамбль Псково-Печерского монастыря, завершаются отделочные работы. Об этом ПАИ сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)».

В ходе реставрации специалисты усилили каменную кладку методом инъектирования. Для устранения протечек и укрепления конструкций использовались биоцидные составы и акрилатные гели, которыми была пропитана кладка.

Во всех помещениях цокольных этажей уже смонтированы инженерные коммуникации: электрические сети, слаботочные системы, отопление, вентиляция и канализация. Все коммуникации скрыты под полом, в стенах и специальных закрытых нишах.

Полы выполнены из клинкера – высокопрочного декоративного кирпича, изготовленного из специальных тугоплавких сортов сланцевой глины. Покрытие уложено на ребро рисунком «елочка».

Кроме того, во всех трех зданиях установлены отопительные приборы. Благодаря этому памятники отапливались в течение отопительного сезона 2025–2026 годов.

Полностью завершить реставрационные работы планируется уже в этом году.