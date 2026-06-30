Псковича будут судить за покупку наркотиков через мессенджер

08:26, 30 июня 2026, ПАИ

Псковская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Пскова, которого обвиняют в незаконном приобретении и хранении наркотического средства в крупном размере. Об этом сообщили в ведомстве.

По версии следствия, в мае мужчина заказал наркотическое средство через мессенджер, оплатил его и забрал из тайника, оборудованного в лесополосе рядом с подъездными железнодорожными путями к станции Березки парка «Запсковье». Масса изъятого наркотика составила 1,03 грамма. Следствие считает, что запрещенное вещество он приобрел для личного употребления.

После того как пскович забрал наркотик и переходил железнодорожные пути, его задержали сотрудники Псковского линейного отдела МВД России на транспорте. Запрещенное вещество изъято.

Мужчине предъявлено обвинение по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение наркотического средства в крупном размере без цели сбыта).

Уголовное дело направлено в Псковский районный суд для рассмотрения по существу.