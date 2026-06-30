Половина опрошенных псковичей работает сверхурочно – опрос

09:21, 30 июня 2026, ПАИ

Каждый второй трудоустроенный житель Пскова регулярно выполняет должностные обязанности сверх установленной продолжительности рабочего дня. Такие данные представил сервис по поиску работы и подбору персонала в России SuperJob.

Чаще всего переработки составляют 11–25 % от нормы, а в среднем они увеличивают рабочее время на 26 % в месяц.

Прослеживается обратная зависимость между возрастом и частотой переработок: среди опрошенных младше 35 лет о дополнительных часах проинформировали 54 %, тогда как в категории старше 45 лет таковых оказалось 45 %. Также заметна связь с зарплатой: среди зарабатывающих до 100 тысяч рублей перерабатывают 46 %, а среди получающих от 150 тысяч – уже 62 %.

К дополнительной работе чаще привлекаются курьеры, водители и персонал складских комплексов. Реже о переработках упоминают операторы кол-центров, программисты, секретари и дизайнеры. По объёму дополнительных часов лидируют медицинские сёстры, администраторы, курьеры, врачи и воспитатели.