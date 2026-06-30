Инфаркты, пожары, ДТП: в псковскую скорую за неделю поступило почти три тысячи обращений

15:19, 30 июня 2026, ПАИ

2 946 обращений на станцию скорой медицинской помощи зарегистрировали в Пскове с 22 по 29 июня, сообщается в официальной группе Псковской станции скорой медицинской помощи в соцсети «ВКонтакте».

Из общего числа обращений 228 передали в службу неотложной помощи при поликлиниках, 2 325 приняли для выездных бригад скорой помощи.

Среди вызовов, переданных бригадам, 1 017 отнесли к экстренным, 1 070 – к неотложным (без угрозы для жизни). Безрезультатными признали 619 вызовов.

В структуре вызовов зафиксировали 27 дорожно-транспортных происшествий, 24 пожара, 368 вызовов в общественные места, 387 – к детям, 129 случаев ОРВИ, 77 острых нарушений мозгового кровообращения (ОНМК) и 33 случая острого инфаркта миокарда (ОИМ).

За неделю пациенты оставили семь благодарностей сотрудникам станции скорой медицинской помощи.