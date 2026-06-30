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Общество

Псковичка получила 100 баллов на ЕГЭ по истории

Выпускница из Псковской области Мария Соскова получила 100 баллов на едином государственном экзамене по истории. Об этом ПАИ сообщили в региональном министерстве образования.

Изображение: региональное министерство образования

Девушка рассказала, что готовилась к экзамену регулярно с прошлого лета, занималась в онлайн-школе и прорабатывала все аспекты: даты, личности, карты, культуру и всемирную историю.

Помимо подготовки к ЕГЭ, Мария Соскова участвовала в олимпиадах по литературе, английскому, немецкому и русскому языкам. Призовые места она заняла в олимпиадах «Ломоносов» и «Высшая проба», что дало право на зачисление на бюджетное место в вуз без ЕГЭ или получение 100 баллов по предмету при поступлении.

Девушка планирует поступать на факультет международных отношений.

В министерстве отметили, что в этом году в Псковской области на 10 человек увеличилось количество выпускников, набравших на ЕГЭ высокие баллы – от 81 до 99.

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