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Общество

Пятеро сотрудников муниципального предприятия в Великих Луках получили сроки за присвоение 13,3 млн рублей

Великолукский городской суд вынес обвинительный приговор пятерым сотрудникам одного из муниципальных предприятий Великих Лук по делу о присвоении и растрате денежных средств в особо крупном размере, сообщили ПАИ в пресс-службе судов Псковской области.

Фото: пресс-служба судов Псковской области

Суд установил, что директор предприятия организовала схему хищения денег и привлекла к ней своего заместителя, исполняющую обязанности главного бухгалтера, бухгалтера по начислению заработной платы и бухгалтера-кассира.

С января 2013 года по август 2016 года участники организованной группы незаконно начисляли себе доплаты и премии, которые не были предусмотрены коллективным договором предприятия. Выплаты производились без согласия собственника имущества – администрации Великих Лук – и без соответствующих приказов.

Таким образом сотрудники муниципального предприятия похитили 13 млн 272 тыс. 956 рублей 3 копейки.

Суд признал всех пятерых виновными по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение и растрата, совершённые организованной группой с использованием служебного положения в особо крупном размере).

В зависимости от роли каждого осуждённым назначено наказание в виде условного лишения свободы на сроки от двух лет четырёх месяцев до пяти лет с возложением обязанностей на время испытательного срока.

Кроме того, суд постановил взыскать с осуждённых причиненный муниципальному предприятию ущерб.

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