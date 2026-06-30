Неделя правовой помощи по вопросам семьи пройдёт в Псковской области в июле
Неделя правовой помощи по вопросам защиты интересов семьи пройдёт в Псковской области с 6 по 12 июля, сообщили ПАИ в региональном министерстве труда и занятости.
Мероприятия приурочены ко Дню памяти святых Петра и Февронии Муромских.
В рамках недели запланировано проведение круглых столов, личных приёмов граждан, консультирования по правовым вопросам и конкурс творческих работ детей на тему: «Кем я хочу стать, когда вырасту». Подробную программу можно найти на сайте министерства в разделе новостей.
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