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Общество

Неделя правовой помощи по вопросам семьи пройдёт в Псковской области в июле

Неделя правовой помощи по вопросам защиты интересов семьи пройдёт в Псковской области с 6 по 12 июля, сообщили ПАИ в региональном министерстве труда и занятости.

Изображение из официального канала министерства в MAX

Мероприятия приурочены ко Дню памяти святых Петра и Февронии Муромских.

В рамках недели запланировано проведение круглых столов, личных приёмов граждан, консультирования по правовым вопросам и конкурс творческих работ детей на тему: «Кем я хочу стать, когда вырасту». Подробную программу можно найти на сайте министерства в разделе новостей.

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