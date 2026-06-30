Почти 200 молодых врачей завершили обучение в ПсковГУ

17:00, 30 июня 2026, ПАИ

В Псковском государственном университете завершилась государственная итоговая аттестация студентов шестого курса Института медицины и экспериментальной биологии. Будущие врачи успешно прошли все три этапа экзамена: тестирование, демонстрацию практических навыков и итоговое собеседование.

Как сообщили ПАИ в вузе, в этом году университет выпускает 192 специалистов по специальности «Лечебное дело». Среди них 93 российских и 99 иностранных студентов.

Следующим этапом для российских выпускников станет аккредитация специалистов. Она является обязательным условием для начала профессиональной деятельности: только после её успешного прохождения молодой врач получает право работать в медицинских организациях и оказывать медицинскую помощь пациентам.

Иностранные выпускники после окончания обучения вернутся в свои страны, где будут проходить аккредитацию в соответствии с местным законодательством.