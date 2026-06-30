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Общество

Преподавателю музыкальной школы в Пскове не удалось оспорить увольнение за аморальный проступок

Псковский областной суд оставил в силе решение о законности увольнения преподавателя детской музыкальной школы, которого ранее уволили за совершение аморального проступка. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Фото: пресс-служба судов Псковской области

Педагог обратился в суд с требованием признать незаконным приказ о привлечении к дисциплинарной ответственности, восстановить его на работе, взыскать средний заработок за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда.

В суде было установлено, что мужчина работал преподавателем с 2020 года. В ноябре 2025 года трудовой договор с ним расторгли на основании пункта 8 части 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ – в связи с совершением работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением работы.

Суд первой инстанции пришёл к выводу, что работодатель представил достаточные доказательства. Преподаватель дважды привлекался к административной ответственности: за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ, а также за публичную демонстрацию нацистской символики. Несмотря на то что нарушения были совершены вне рабочего места, суд счёл их несовместимыми с продолжением педагогической деятельности.

В апелляционной жалобе преподаватель утверждал, что работодатель нарушил процедуру увольнения: не запросил у него письменные объяснения и уволил в период временной нетрудоспособности.

Судебная коллегия признала эти доводы необоснованными. В определении отмечается, что при совершении аморального проступка вне места работы работодатель не обязан истребовать объяснения. Кроме того, факт нетрудоспособности на день увольнения не подтвердился: в этот день преподаватель находился на рабочем месте и проводил урок, а сведения об открытии больничного листа поступили работодателю лишь на следующий день. Такое поведение суд расценил как злоупотребление правом.

По итогам рассмотрения апелляции решение Псковского городского суда оставлено без изменения, а жалоба преподавателя – без удовлетворения.

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