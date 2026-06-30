В Петербурге задержали псковича за драку и стрельбу в центре города

12:10, 30 июня 2026, ПАИ

В Санкт-Петербурге полиция задержала 28-летнего жителя Псковской области, устроившего драку и стрельбу. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошёл 29 июня в 22:20 во дворе дома № 5 на Рузовской улице в Адмиралтейском районе. В полицию обратилась горожанка, сообщившая о драке, в ходе которой один из участников держал в руках пистолет. Прибывшие на место полицейские задержали мужчину и изъяли у него пневматическое оружие.

По данным полиции, задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения. Он произвёл несколько выстрелов в сторону столба, после чего накинулся на 40-летнего прохожего, сделавшего ему замечание. Пострадавшего после оказания медицинской помощи отпустили домой.

Задержанного, ранее судимого за хранение наркотиков, доставили в отдел полиции. В отношении него составили административный протокол по части 2 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство, сопряжённое с неповиновением законному требованию представителя власти).

Мужчину поместили в спецпомещение для задержанных. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.