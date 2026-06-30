Ведущие репродуктологи из Петербурга проведут бесплатные консультации в Пскове

13:12, 30 июня 2026, ПАИ

Бесплатные консультации ведущих репродуктологов из Санкт-Петербурга пройдут в Пскове в июле. Об этом ПАИ сообщили в Псковском клиническом перинатальном центре.

Врачи будут принимать пациенток в центре четыре дня: 3, 8, 13 и 24 июля.

График приёма:

3 июля – врач-гинеколог, репродуктолог, заведующая отделением ВРТ в клинике «ЭмбриЛайф» (Санкт-Петербург) Мария Жарова;

8 июля – акушер-гинеколог, репродуктолог высшей категории клиники «Мать и Дитя» (Санкт-Петербург) Юлия Цыцарева;

13 июля – акушер-гинеколог, репродуктолог, кандидат медицинских наук, заведующая отделением ВПО клиники «Мать и Дитя» (Санкт-Петербург) Светлана Паскарь;

24 июля – акушер-гинеколог, репродуктолог клиники «Мать и Дитя» (Санкт-Петербург) Надежда Хавень.

На приёме врачи разберут медицинскую документацию и анамнез, при необходимости проведут гинекологический осмотр, помогут разобраться с оформлением квоты на ЭКО по полису ОМС, составят индивидуальный план дообследования и ответят на все вопросы.

Запись по телефону (8 8112) 67-29-82. Количество мест ограничено.