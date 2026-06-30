Ведущие репродуктологи из Петербурга проведут бесплатные консультации в Пскове
Бесплатные консультации ведущих репродуктологов из Санкт-Петербурга пройдут в Пскове в июле. Об этом ПАИ сообщили в Псковском клиническом перинатальном центре.
Врачи будут принимать пациенток в центре четыре дня: 3, 8, 13 и 24 июля.
График приёма:
- 3 июля – врач-гинеколог, репродуктолог, заведующая отделением ВРТ в клинике «ЭмбриЛайф» (Санкт-Петербург) Мария Жарова;
- 8 июля – акушер-гинеколог, репродуктолог высшей категории клиники «Мать и Дитя» (Санкт-Петербург) Юлия Цыцарева;
- 13 июля – акушер-гинеколог, репродуктолог, кандидат медицинских наук, заведующая отделением ВПО клиники «Мать и Дитя» (Санкт-Петербург) Светлана Паскарь;
- 24 июля – акушер-гинеколог, репродуктолог клиники «Мать и Дитя» (Санкт-Петербург) Надежда Хавень.
На приёме врачи разберут медицинскую документацию и анамнез, при необходимости проведут гинекологический осмотр, помогут разобраться с оформлением квоты на ЭКО по полису ОМС, составят индивидуальный план дообследования и ответят на все вопросы.
Запись по телефону (8 8112) 67-29-82. Количество мест ограничено.
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