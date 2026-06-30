Оборудование в 68 тысячах квартир и домов проверили газовики в Псковской области с начала года

13:32, 30 июня 2026, ПАИ

Техническое обслуживание газового оборудования в 56 тысячах квартир и 12 тысячах частных домов провели специалисты компании «Газпром газораспределение Псков» с начала года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе организации.

По итогам проверок отключили 18 единиц газоиспользующего оборудования – в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В ходе техобслуживания специалисты осматривают газовое оборудование и трубопроводы, проверяют герметичность соединений и запорной арматуры, контролируют работу автоматики безопасности, регулируют процессы горения и очищают горелки, а также проводят инструктаж по правилам безопасного пользования газом.

Главный инженер – первый заместитель генерального директора АО «Газпром газораспределение Псков» Максим Ксенофонтов подчеркнул, что безопасность – главный приоритет при использовании газа в быту. Компания соблюдает чёткий график обслуживания, чтобы обеспечить надёжную работу оборудования и предотвратить аварийные ситуации.

Напомним, для проведения технического обслуживания необходимо заключить договор на обслуживание газового оборудования и обеспечить допуск специалиста в квартиру или дом.

При возникновении сомнений или подозрений на мошеннические схемы компания рекомендует обращаться в службу внутридомового газового оборудования для уточнения графика работ в конкретном доме. Телефоны для справок: в Пскове – (8 8112) 79-01-40, в Великих Луках – (8 811-53) 6-81-13.