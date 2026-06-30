На эколого-краеведческий маршрут «Люди и леса» приглашает Полистовский заповедник

13:41, 30 июня 2026, ПАИ

Перед фестивалем «Накануне Купалы» можно будет посетить эколого-краеведческий маршрут «Люди и леса» рядом с деревней Гоголево, сообщили ПАИ в Политовском заповеднике.

Старт экскурсии от гостевого дома Полистовского заповедника в 13:00.

Тропа проходит по полям и лугам, разным типам Полистовских лесов, пересекает несколько ручьёв и в конце выходит на верховое болото со смотровой вышкой.

По ходу экскурсии жительница деревни Гоголево рассказывает о местных традициях природопользования и истории края. Для записи на экскурсию звоните +7 (81141) 22-391 или пишите edemvpolisto@gmail.com по будням с 9:00 до 18:00.