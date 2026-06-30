Псковские «Русские узоры» стали единственным иногородним коллективом на «Алых парусах» в Петербурге

13:44, 30 июня 2026, ПАИ

Заслуженный коллектив народного творчества «Театр танца «Русские узоры» выступил на главной сцене праздника «Алые паруса», который прошёл в Санкт-Петербурге в ночь с 27 на 28 июня. Коллектив стал единственным иногородним участником концерта на Дворцовой площади, сообщили ПАИ участники ансамбля.



Фото: из группы заслуженного коллектива «Русские узоры»



Фото: из группы заслуженного коллектива «Русские узоры»



Фото: из группы заслуженного коллектива «Русские узоры»



Фото: из группы заслуженного коллектива «Русские узоры»







Мероприятие собрало свыше 65 тысяч зрителей – выпускников из Санкт-Петербурга, а также гостей из 35 регионов России и более чем 10 дружественных стран.

«Русские узоры» выступали на одной сцене с Юлией Пересильд, Татьяной Куртуковой, Юлианной Карауловой, Люсей Чеботиной, Алёной Свиридовой, певицей Ёлкой и другими артистами.

Возможность участвовать в празднике выпускников коллектив получил благодаря победе на олимпиаде. «За такую возможность благодарим «Творческие сезоны», ведь именно победа на Всероссийской танцевальной олимпиаде привела нас на большую сцену главного мероприятия лета!» – добавили участники коллектива.