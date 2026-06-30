Михаил Ведерников выступил на собрании Российского исторического общества

14:09, 30 июня 2026, ПАИ

Губернатор Псковской области принял участие в общем собрании Российского исторического общества (РИО), которое состоялось в Москве и было приурочено к 160-летию со дня его основания. Заседание прошло под председательством Сергея Нарышкина, сообщил глава региона в своём канале в мессенджере MAX.

Ежегодное мероприятие объединило более 500 членов и партнёров РИО – учёных, педагогов, общественных деятелей, руководителей музеев, архивов, вузов и научных институтов, а также представителей региональных отделений. Участие проходило в очном и онлайн-форматах.

Губернатор выступил с докладом в рамках деловой программы собрания.