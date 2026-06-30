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Общество

Профсоюз 60-й службы Минобороны принял участие в акции «Коробка храбрости»

Сотрудники шестидесятой финансово-экономической службы Министерства обороны РФ приняли активное участие в благотворительной акции «Коробка храбрости», которая проходит по инициативе «Единой России». Члены первичной профсоюзной организации ведомства собрали и закупили необходимые подарки для детей, проходящих длительное и тяжёлое лечение в медицинских учреждениях, и передали подарки в региональное отделение партии, сообщили ПАИ в пресс-службе.

Фото: pskov.er.ru

Акция «Коробка храбрости» – это всероссийская акция, направленная на поддержку маленьких пациентов больниц. Яркие игрушки и наборы, которые дети получают после перенесённых болезненных процедур или сложных обследований, становятся для них настоящим вознаграждением за мужество и храбрость.

В 60-ю финансово-экономическую службу МО РФ информация об акции поступила по линии вышестоящих инстанций – от профсоюза Вооружённых Сил Российской Федерации. Однако для военных финансистов это стало не просто спущенной «сверху» директивой, а искренним призывом к милосердию.

Руководство службы во главе с начальником Василием Александровичем Борисенко и председатель первичной профсоюзной организации Евгения Викторовна Трофимова оперативно организовали сбор помощи.

По словам организаторов, откликнулся весь коллектив, никто из собрудников не остался в стороне от чужой беды.

«Наш коллектив всегда активно принимает участие во всех благотворительных акциях, и мы сразу же откликнулись на этот призыв, – рассказывает председатель первичной профсоюзной организации Евгения Викторовна Трофимова. – Откликнулось более 100 человек. Люди проявили невероятную доброту и щедрость».

Особенностью сбора стало то, что сотрудники не просто принесли ненужные дома игрушки, а подошли к вопросу со всей ответственностью. Был организован целенаправленный сбор средств. Подарки закупались специально для маленьких пациентов на личные средства работников, а также при поддержке и выделении части бюджета самой профсоюзной организации.

Подходы к выбору подарков были самыми разнообразными, но объединяло их одно – желание порадовать ребёнка. На собранные средства были закуплены самые разные категории товаров: развивающие игрушки, канцелярские товары и наборы для творчества, головоломки, куклы, конструкторы.

«Мы старались выбрать самое разнообразное, чтобы каждый ребёнок нашёл в коробке то, что его порадует после болезненных процедур: и игрушки, и канцелярию, и развивающие наборы, и конструкторы», – отметили участники акци.

Собранные «Коробки храбрости» будут переданы «Единой Россией» в детские медицинские учреждения. Военнослужащие и гражданские сотрудники 60-й финансово-экономической службы МО РФ в очередной раз доказали, что за сухими цифрами и отчётами стоит работа людей с большими, чуткими сердцами, которые всегда готовы прийти на помощь тем, кто в этом нуждается больше всего.

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