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Общество

Более 19 тысяч школьников стали участниками экологического проекта «Экомышление»

Более 19 тысяч школьников стали участниками экологического проекта «Экомышление – повышение экологической культуры среди детей и молодёжи». Об этом на пресс-конференции, посвящённой реализации проекта, рассказал его создатель и руководитель Сергей Елизаров сегодня, 30 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

В этом учебном году для учащихся провели около 800 экологических уроков (курс из трёх занятий на разные темы) примерно в 50 учебных заведениях. «Львиная доля проекта – это экологические уроки, которые мы проводим в школах не только города Пскова и Псковской области, но и других регионов», – рассказал Елизаров. Помимо занятий, проводились акции с участием детей, взрослых и старшего поколения, а также мероприятия в детских садах.

География проекта расширилась: изначально он работал в четырёх регионах, теперь – в 12, включая Крым, Запорожье, Липецкую область и ещё восемь субъектов. «Из четырёх регионов образовалось, получается, уже 12, там есть наш проект», – отметил руководитель, пояснив, что опыт переняли после презентации проекта на форуме.

Особое внимание уделяется работе с родителями. Как рассказал Елизаров, после первых уроков дети начинали менять привычки дома, и не все родители были к этому готовы. Поэтому организаторы стали проводить родительские собрания, где доступно объясняли суть проекта, чтобы взрослые если не присоединились, то хотя бы с пониманием относились к новым экопривычкам своих детей. Это дало результат: многие родители позже помогали школам в проведении мероприятий.

Проект постоянно выходит за рамки заявленных показателей – команда делает больше, чем предусмотрено грантом. Елизаров отметил, что спустя три-четыре года организаторы встречают бывших участников в детских лагерях, а некоторые выпускники звонят и рассказывают, как проект повлиял на их жизнь. Таким образом, «Экомышление» не только проводит уроки и акции, но и стремится к долгосрочному воспитанию экологического сознания у молодёжи.

Отметим, проект «Экомышление» стартовал в Псковской области в конце 2020 года. Он задумывался как серия экологических уроков для школьников, цель которых – сформировать у подрастающего поколения полезные экопривычки: бережное отношение к природе, раздельный сбор мусора и разумное потребление. Первые уроки прошли в школах Пскова и Псковского района, а затем география проекта начала постепенно расширяться.

Главная цель «Экомышления» – повышение экологической культуры детей, подростков и людей среднего возраста, формирование устойчивых экологических привычек в школе, дома, в быту и на отдыхе. Для этого организаторы проводят циклы уроков, а также экологические акции. С 2021 года проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

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