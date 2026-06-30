Почти на треть снизилась заболеваемость кишечными инфекциями в Псковской области

17:44, 30 июня 2026, ПАИ

1 105 случаев ОРВИ выявили в Псковской области с 22 по 28 июня, 56,7 % из них – у детей до 14 лет. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В Пскове зарегистрировали 472 случая ОРВИ – 42,7 % от общего числа по региону.

Среди циркулирующих вирусов преобладают возбудители негриппозной этиологии.

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями снизилась на 32 % по сравнению со средним многолетним уровнем. За неделю зарегистрировали 42 случая.

Ситуация с заболеваемостью остаётся на контроле Управления Роспотребнадзора по Псковской области.