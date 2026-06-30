Почти на треть снизилась заболеваемость кишечными инфекциями в Псковской области
1 105 случаев ОРВИ выявили в Псковской области с 22 по 28 июня, 56,7 % из них – у детей до 14 лет. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
В Пскове зарегистрировали 472 случая ОРВИ – 42,7 % от общего числа по региону.
Среди циркулирующих вирусов преобладают возбудители негриппозной этиологии.
Заболеваемость острыми кишечными инфекциями снизилась на 32 % по сравнению со средним многолетним уровнем. За неделю зарегистрировали 42 случая.
Ситуация с заболеваемостью остаётся на контроле Управления Роспотребнадзора по Псковской области.
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