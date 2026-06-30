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Общество

Как прошёл основной период сдачи ЕГЭ, рассказал Сергей Кравцов

Как прошёл основной период сдачи ЕГЭ, рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Об этом пишет РИА Новости.

Фото: ПАИ

По его словам, экзамены прошли штатно, утечек экзаменационных материалов не было, также была обеспечена объективность экзамена. «Все ребята находились в равных условиях», – подчеркнул Сергей Кравцов.

Напомним, в Псковской области, как и во всей России, основной период ЕГЭ начался 1 июня с экзаменов по химии, литературе и истории. Затем, 4 июня, прошёл экзамен по русскому языку, а 8 июня состоялись экзамены по математике базового и профильного уровней. 11 июня псковские выпускники сдавали ЕГЭ по обществознанию, физике, а 15 июня – по биологии, географии и письменную часть по иностранным языкам, 18 и 19 июня – состоялась сдача второй части экзамена по иностранным языкам (устная часть) и экзамен по информатике.

С 22 по 25 июня были предусмотрены резервные дни сдачи экзаменов по всем предметам, а 8 и 9 июля – дни пересдачи одного из предметов ЕГЭ по выбору самого выпускника до поступления в вуз.

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