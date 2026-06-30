Как прошёл основной период сдачи ЕГЭ, рассказал Сергей Кравцов

17:29, 30 июня 2026, ПАИ

Как прошёл основной период сдачи ЕГЭ, рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, экзамены прошли штатно, утечек экзаменационных материалов не было, также была обеспечена объективность экзамена. «Все ребята находились в равных условиях», – подчеркнул Сергей Кравцов.

Напомним, в Псковской области, как и во всей России, основной период ЕГЭ начался 1 июня с экзаменов по химии, литературе и истории. Затем, 4 июня, прошёл экзамен по русскому языку, а 8 июня состоялись экзамены по математике базового и профильного уровней. 11 июня псковские выпускники сдавали ЕГЭ по обществознанию, физике, а 15 июня – по биологии, географии и письменную часть по иностранным языкам, 18 и 19 июня – состоялась сдача второй части экзамена по иностранным языкам (устная часть) и экзамен по информатике.

С 22 по 25 июня были предусмотрены резервные дни сдачи экзаменов по всем предметам, а 8 и 9 июля – дни пересдачи одного из предметов ЕГЭ по выбору самого выпускника до поступления в вуз.