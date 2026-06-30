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Общество

Что проверить на даче, чтобы не испортить летний отдых: рекомендации Роспотребнадзора

В Управлении Роспотребнадзора по Псковской области напомнили жителям региона о простых правилах, которые помогут сделать отдых на даче безопаснее.

Фото: ПАИ

Специалисты отмечают, что дачный участок часто воспринимается как привычное и безопасное место, однако именно из-за этого многие бытовые риски остаются без внимания.

В первую очередь в ведомстве рекомендуют регулярно скашивать высокую траву и кустарники, где могут обитать клещи. После прогулок, работы в огороде или отдыха на траве следует осматривать одежду и кожу, а также тщательно мыть руки. Особую осторожность советуют соблюдать при контакте с растениями. В некоторых регионах встречается борщевик, прикосновение к которому может привести к ожогам кожи.

Для питья и приготовления пищи специалисты рекомендуют использовать только бутилированную или проверенную воду, поскольку вода из колодцев и других непроверенных источников может быть небезопасной. Кроме того, в жаркую погоду важно правильно хранить продукты. В Роспотребнадзоре напоминают, что на солнце пища портится значительно быстрее, даже если внешне это незаметно.

Во время работы с землёй рекомендуется пользоваться перчатками, а после завершения работ обязательно мыть руки.

В ведомстве советуют регулярно косить траву в местах отдыха, избегать контакта с незнакомыми растениями, использовать безопасную воду, хранить продукты в прохладе и осматривать себя после прогулок и работы на участке. По мнению специалистов, эти несложные меры помогут сделать дачный отдых более комфортным и безопасным.

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