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Фотовыставку о высадке деревьев планируют организовать в Псковской области

Фотовыставку по итогам экологических акций и высадки деревьев планируют организовать в рамках проекта «Зелёная область». Об этом на брифинге о реализации проекта «Зелёная область» и проекта «Экомышление – повышение экологической культуры среди детей и молодёжи» рассказал автор проекта «Экомышление» Сергей Елизаров сегодня, 30 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ. Изображение носит иллюстративный характер

Сергей Елизаров подчеркнул, что выставка позволит наглядно показать результаты работы и достижения участников проекта. Он отметил, что фотовыставка станет важным элементом в работе проекта, так как она демонстрирует реальные изменения и вдохновляет людей.

«Мы специально делаем фотоотчёт, чтобы собрать некое портфолио, показать его людям. Вот мы провели акцию по высадке, здесь мы за ними ухаживаем, укрепили их, подкормили, дальше вот они выросли. По итогам проекта мы хотим сделать в городском парке фотовыставку, как мы этот проект реализовали», – поделился он.

Говоря о высадке деревьев, Сергей Елизаров отметил, что важно не только посадить дерево, но и знать, как сделать это правильно, чтобы сохранить растение. «Случается так, что растения не приживаются, но у нас есть возможность благодаря областным субсидиям на место погибшего растения высадить новое. Тут важно, чтобы растение выросло, жило и давало чистый кислород», – пояснил он.

Напомним, проект «Зелёная область» был запущен по инициативе губернатора Михаила Ведерникова во время регионального этапа всероссийского молодёжного образовательного форума «Территория смыслов». Его главные цели – сохранение экологии региона и озеленение территорий.

Как ранее сообщал глава региона, принять участие в проекте может каждый, но необходимо заранее объявить о посадке деревьев. Для этого надо связаться с активистами проекта через социальные сети (группа «Зелёная область» в соцсети «ВКонтакте» (vk.com/zelen60).

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