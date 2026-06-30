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Общество

IV межмуниципальный фестиваль «Русские забавы» прошёл в Себежском округе

IV межмуниципальный фестиваль народной культуры «Русские забавы» состоялся в Максютинском сельском клубе в Себежском округе, пишет районная газета «Призыв».

  • Максютинский сельский клуб
    Фото: ПАИ
  • Максютинский сельский клуб
    Фото: ПАИ
  • Максютинский сельский клуб
    Фото: ПАИ
  • Максютинский сельский клуб
    Фото: ПАИ
  • Максютинский сельский клуб
    Фото: ПАИ
  • Максютинский сельский клуб
    Фото: ПАИ

Праздник начался с традиционного хоровода, за которым последовали народные игры. В фойе клуба была организована выставка декоративно-прикладного творчества себежских мастеров: клуба «Лоскутные чудеса», Ирины Алексиевец, Жанны Медведевой, Валерия Сапеги. Здесь можно было принять участие в мастер-классах.

В концертной программе «Русская душа» приняли участие квартет «Девчата», ансамбль русской песни «Мята», творческий самодеятельный семейный коллектив «Соколята», вокальная группа «Гармония» (Идрицкий ДК), образцовый хореографический ансамбль «Солнышко» (ДШИ Пустошки), творческий коллектив «Дубравушка» (Дубровский СК), танцевальная группа «Каблучок» (Максютинский СК) и другие артисты.

"Огромное спасибо участникам творческого коллектива Максютинского СК, они, не жалея времени и сил, принимают активное участие в творческой жизни нашего сельского клуба: Наталья Строгонова, Валентина Завилейская, Светлана Попова, Раиса Завилейская, Мария Мельник, Маргарита Завилейская, Светлана Мельник, Наталья Фёдорова, Татьяна Завилейская. Фестиваль прошёл весело, душевно, задорно! Настроение у всех было отличное! В завершении все угостились традиционной русской кашей и вкусным чаем с мятой. За которые огромное спасибо Ирине Мурашовой и Татьяне Старцевой. Наши традиции живут, пока мы о них говорим, показываем и передаём юному поколению!" – сказали представители коллектива Максютинского сельского клуба.

В завершение праздника гостей по традиции угостили русской кашей и чаем с мятой.

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