Концертный хор Лицея искусств «Санкт-Петербург» выступит в Пскове

18:50, 30 июня 2026, ПАИ

Традиционную летнюю встречу с концертным хором Лицея искусств «Санкт-Петербург» проведут в библиотеке имени В. Я. Курбатова 2 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

В программе «Лицейский привет» прозвучат произведения Чайковского, Римского-Корсакова и других композиторов, а также жемчужины народного песенного творчества и легендарные советские шлягеры.

Руководитель коллектива – Наталия Никонова, концертмейстер – Татьяна Щербинина.

Вход бесплатный, необходима регистрация у организаторов.

Ранее сообщалось, что фестиваль исторической реконструкции «Хельга» пройдёт в Выбутах.