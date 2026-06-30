Концертный хор Лицея искусств «Санкт-Петербург» выступит в Пскове
Традиционную летнюю встречу с концертным хором Лицея искусств «Санкт-Петербург» проведут в библиотеке имени В. Я. Курбатова 2 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения культуры.
В программе «Лицейский привет» прозвучат произведения Чайковского, Римского-Корсакова и других композиторов, а также жемчужины народного песенного творчества и легендарные советские шлягеры.
Руководитель коллектива – Наталия Никонова, концертмейстер – Татьяна Щербинина.
Вход бесплатный, необходима регистрация у организаторов.
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