Автомобиль вылетел в кювет в Пустошкинском районе
Водитель автомобиля Kia не справился с управлением и вылетел в кювет у поворота на Новосокольники в Пустошкинском районе. Об этом сообщается в канале «ПАИ. Псковская сводка» в мессенджере MAX.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал один человек. Пострадавший госпитализирован.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой помощи и пожарные подразделения.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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