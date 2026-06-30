Автомобиль вылетел в кювет в Пустошкинском районе

18:17, 30 июня 2026, ПАИ

Водитель автомобиля Kia не справился с управлением и вылетел в кювет у поворота на Новосокольники в Пустошкинском районе. Об этом сообщается в канале «ПАИ. Псковская сводка» в мессенджере MAX.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ





В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал один человек. Пострадавший госпитализирован.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой помощи и пожарные подразделения.

Обстоятельства происшествия выясняются.