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Происшествия

Автомобиль вылетел в кювет в Пустошкинском районе

Водитель автомобиля Kia не справился с управлением и вылетел в кювет у поворота на Новосокольники в Пустошкинском районе. Об этом сообщается в канале «ПАИ. Псковская сводка» в мессенджере MAX.

  • ДТП в Пустошкинском районе
    Фото: ПАИ
  • ДТП в Пустошкинском районе
    Фото: ПАИ
  • ДТП в Пустошкинском районе
    Фото: ПАИ

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал один человек. Пострадавший госпитализирован.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой помощи и пожарные подразделения.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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Автомобиль вылетел в кювет в Пустошкинском районе
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