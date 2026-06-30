Выставка «Из нитей сотворённый мир» откроется в Печорах

19:26, 30 июня 2026, ПАИ

В Музее истории города Печоры 3 июля откроется выставка гобеленов «Из нитей сотворённый мир». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

В экспозиции будут представлены работы семьи художников Яновых: Надежды Ивановны, Владимира Викторовича и их дочери Дарьи Владимировны. Помимо гобеленов, на выставке представят сценографические работы семьи Яновых, включая макеты, эскизы костюмов и декораций для различных спектаклей. Гобелены Яновых участвовали во всесоюзных и республиканских выставках, были отмечены наградами и создавались для Министерства культуры РСФСР.

Выставка будет работать до 31 августа по адресу Музея (улица Международная, 6).