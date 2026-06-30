В Псковской области суды взыскали компенсации за нападения собак на детей

19:55, 30 июня 2026, ПАИ

В Псковской области суды взыскали компенсацию морального вреда в пользу несовершеннолетних, пострадавших от нападений собак. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Установлено, что в январе 2026 года в одном из населённых пунктов Пыталовского муниципального округа на 11‑летнего мальчика напала собака, принадлежавшая местной жительнице. У ребёнка диагностировали телесные повреждения.

Правоохранители провели проверку по обращению о нападении. Прокуратура района обратилась в суд с иск о взыскании компенсации морального вреда в интересах ребёнка. Суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объёме, взыскав с владелицы животного компенсацию в размере 15 тысяч рублей.

Аналогичная ситуация произошла в Дедовичском округе. В сентябре 2025 года такса без поводка и намордника укусила мальчика, который катался на велосипеде. Хозяин не обеспечил надлежащие условия содержания питомца.

Районный суд взыскал с владельца собаки компенсацию морального вреда в пользу пострадавшего – 25 тысяч рублей.