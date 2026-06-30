Движение временно ограничат на участке улицы Юбилейной в Пскове с 1 июля

20:15, 30 июня 2026, ПАИ

С 1 июля на участке улицы Юбилейной в Пскове временно ограничат движение автомобилей. Ограничения связаны с ремонтными работами, сообщается в группе горводоканала в соцсети «ВКонтакте».

«С 09:00 1 июля по 07:00 мск 2 июля 2026 года на улице Юбилейной (на участке пересечения с улицами Народной, Маргелова и Красноармейской) будут перекрыты три полосы движения. В каждую сторону останется по одной открытой полосе», – говорится в сообщении.

Ограничение движения связано с устранением провала и заменой участка водопровода диаметром 400 мм. Водителей просят учитывать эти изменения при планировании своих поездок.