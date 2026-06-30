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Общество

В Псковской области объявлена беспилотная опасность

В Псковской области объявлена беспилотная опасность вечером 30 июня. Сообщение об этом опубликовано в официальном канале единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по региону в мессенджере MАХ.

Фото: ПАИ

Возможны перебои связи и интернета. Жителей региона призывают сохранять спокойствие.

Отметим, что любую информацию о наблюдении либо падении БПЛА следует незамедлительно сообщать по телефону 112 или (8 8112) 72-52-00.

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