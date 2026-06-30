В Псковской области продолжается приёмная кампания в учреждения СПО

21:08, 30 июня 2026, ПАИ

В Псковской области продолжается приёмная кампания в учреждения среднего профессионального образования.



Фото: министерство образования Псковской области



Фото: министерство образования Псковской области



Фото: министерство образования Псковской области



Фото: министерство образования Псковской области







Основной этап приема документов на очную форму обучения продлится до 15 августа.

Зачисление в большинство колледжей происходит на основании среднего балла аттестата. При этом для поступления на творческие и некоторые другие специальности дополнительно нужно пройти вступительные испытания.

Дети участников СВО имеют право на приоритетное зачисление – их принимают вне конкурса. Абитуриенты, поступающие по целевому договору, обладают первоочередным правом на зачисление – оно не зависит от среднего балла аттестата. Для заключения такого договора предусмотрена платформа «Работа России»: нужный раздел называется «Целевое обучение».