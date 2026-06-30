В Псковской области продолжается приёмная кампания в учреждения СПО
В Псковской области продолжается приёмная кампания в учреждения среднего профессионального образования.
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Фото: министерство образования Псковской области
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Фото: министерство образования Псковской области
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Фото: министерство образования Псковской области
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Фото: министерство образования Псковской области
Основной этап приема документов на очную форму обучения продлится до 15 августа.
Зачисление в большинство колледжей происходит на основании среднего балла аттестата. При этом для поступления на творческие и некоторые другие специальности дополнительно нужно пройти вступительные испытания.
Дети участников СВО имеют право на приоритетное зачисление – их принимают вне конкурса. Абитуриенты, поступающие по целевому договору, обладают первоочередным правом на зачисление – оно не зависит от среднего балла аттестата. Для заключения такого договора предусмотрена платформа «Работа России»: нужный раздел называется «Целевое обучение».
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