Глобальное потепление: Росгидромет назвал главную причину климатических изменений

09:28, 01 июля 2026, ПАИ

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) назвала глобальное потепление реально существующим процессом, который подтверждается многолетними наблюдениями и научными исследованиями. При этом часть последствий изменения климата уже стала необратимой и сохранится на сотни, а в некоторых случаях – на тысячи лет.

Как сообщили ТАСС в Институте глобального климата и экологии имени академика Ю. А. Израэля, входящем в структуру Росгидромета, основной причиной современных климатических изменений является деятельность человека.

По данным ученых, решающий вклад в потепление со второй половины XX века внесло увеличение концентрации парниковых газов в атмосфере, вызванное хозяйственной деятельностью.

В институте отметили, что современное изменение климата влияет не только на природные экосистемы, но и на социально-экономическую сферу.

Наиболее уязвимыми в России специалисты называют несколько категорий регионов. Прежде всего это территории вечной мерзлоты, где ее деградация усиливается из-за ускоренного потепления в Арктике. По данным Росгидромета, арктические районы России нагреваются значительно быстрее, чем другие территории Арктической зоны.

Под угрозой также находятся сельскохозяйственные регионы, где возрастает риск опасных агрометеорологических явлений, включая засухи, способные уничтожать урожай. В лесных районах увеличивается число дней с высокой пожарной опасностью, а в горных регионах изменение климата приводит к разрушению рельефа из-за таяния ледников и смещения границ снежного покрова.

Ученые считают, что одной из первоочередных задач должна стать модернизация систем сбора и обработки информации об опасных гидрометеорологических явлениях и климатических изменениях.

В институте также отметили, что глобальное потепление влияет на частоту и интенсивность температурных рекордов, однако пока нет достоверных данных о том, каким образом изменения атмосферной циркуляции отражаются на локализации и масштабах погодных аномалий.

Минувшей зимой 2025–2026 годов температура на большей части России была ниже климатической нормы, рассчитанной по периоду 1991–2020 годов. При этом отклонения в большинстве регионов не превышали пяти градусов и не считались экстремальными. Исключением стал Дальневосточный федеральный округ.

Несмотря на это, прошедшая зима вошла в число 10 % самых теплых зимних сезонов за последние 90 лет наблюдений.

Среднее количество осадков в европейской и азиатской частях страны достигало 129 % климатической нормы. По оценке специалистов, подобные отклонения происходят примерно один раз в 50 лет.

Согласно выводам Межправительственной группы экспертов по изменению климата, в ряде регионов экстремальные температуры продолжат расти темпами, значительно превышающими средние показатели глобального потепления.

По прогнозу Гидрометцентра России, нынешнее лето в средней полосе европейской части страны и на большей части Северо-Западного федерального округа, скорее всего, окажется близким к климатической норме. На Кольском полуострове ожидается температура немного выше обычной.

Количество осадков в этих регионах прогнозируется около нормы или выше нее. Вместе с тем дефицит влаги возможен на востоке Смоленской области, в Калужской области, на западе Тульской области, а также в Курской и на юге Воронежской областей.

Прогноз составлен на основе трех российских климатических моделей – Гидрометцентра России, Главной геофизической обсерватории имени Воейкова и Института вычислительной математики имени Г. И. Марчука РАН. По оценке специалистов, лето будет отличаться переменчивой погодой с колебаниями температуры и количества осадков.

В Гидрометцентре подчеркнули, что современная наука по-прежнему не способна достоверно прогнозировать погоду более чем на две недели вперед. Это связано не с несовершенством моделей, а с высокой сложностью климатической системы, которая включает атмосферу, океан и верхний слой суши.

При долгосрочных прогнозах приходится учитывать огромное количество взаимосвязанных процессов, многие из которых до конца не изучены. Кроме того, существующая сеть наблюдений пока не обеспечивает достаточный объем данных для более точных расчетов.

Специалисты пояснили, что атмосфера является крайне неустойчивой системой, поэтому даже незначительные ошибки в исходных данных при прогнозировании на срок свыше двух недель быстро накапливаются и делают прогноз практически случайным.

Именно поэтому долгосрочные прогнозы строятся не для конкретной даты, а в вероятностной форме – они позволяют оценить, будет ли предстоящий месяц или сезон теплее, холоднее, суше или влажнее климатической нормы.

Как отметили в Гидрометцентре, такие прогнозы мало подходят для планирования выходных, но имеют большое значение для энергетики, сельского хозяйства и других отраслей экономики.

Сегодня Росгидромет получает информацию с орбитальной группировки мониторинга Земли, состоящей из 22 космических аппаратов. В нее входят, в частности, высокоэллиптическая система «Арктика-М», включающая два спутника, а также геостационарная гидрометеорологическая система «Электро-Л», которая обеспечивает наблюдение за всей территорией России в режиме реального времени.

Ранее метеорологи рассказали, ждать ли аномальной жары в Псковской области.