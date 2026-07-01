Российские учёные создали метод ранней диагностики болезней кожи с помощью света

09:38, 01 июля 2026, ПАИ

Учёные Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого разработали технологию исследования микроскопических объектов на основе поляризационных свойств света. Метод позволяет выявлять воспаления, раздражённые поры, границы новообразований и капилляры, что может повысить эффективность ранней диагностики заболеваний кожи, включая онкологические, пишет газета «Известия».

В основе разработки – лазер, оптические фильтры и камера с поляризационным слоем. Лазерный луч проходит через фильтры, отражается от объекта, после чего камера регистрирует параметры поляризации отражённого света. Это позволяет получать полную информацию об объекте в реальном времени.

Как пояснил директор Центра исследования проблем микропластика НовГУ Владимир Чигринов, при 30-кратном увеличении через поляризационный фильтр хорошо видны расширенные поры, а при 100–200-кратном – воспаления и отёчность. Поляризация позволяет чётко увидеть края родинок, что важно для диагностики и выбора тактики лечения онкологических заболеваний. Изображения сохраняются одним нажатием кнопки и могут быть использованы для сравнения или демонстрации пациенту.