Россия закрыла часть погранпереходов на госгранице в Псковской области

09:47, 01 июля 2026, ПАИ

Правительство России распорядилось с 1 июля временно приостановить движение через железнодорожные пункты пропуска на границе с Финляндией, Эстонией и Латвией. Это следует из распоряжения Правительства РФ, размещенного на портале правовых актов.

С сегодняшнего дня будет временно приостановлено движение лиц, транспортных средств, товаров и грузов через железнодорожные пункты пропуска через государственную границу России на отдельных участках, говорится в документе.

В частности, приостановлено движение на российско-эстонском участке границы в Печорах Псковской области, а также на российско-латвийском участке границы в Пыталово в Псковской области.

Также будет прекращено движение на железнодорожных пунктах пропуска в Выборге (Ленинградская область), Вяртсиле (Карелия), Лютте (Карелия), Санкт-Петербург-Финляндском (Санкт-Петербург), Светогорске (Ленинградская область).

При этом, по данным ФТС России, движение сохранится через железнодорожные пункты пропуска Бусловская (российско-финляндский участок границы), Ивангород (российско-эстонский участок границы), Себеж (российско-латвийский участок границы).

МИД России направит уведомления Эстонии, Финляндии и Латвии о принятом решении.