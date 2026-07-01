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Общество

Александр Котов: Наш долг – поддерживать тех, кто защищал и защищает Россию

Председатель Законодательного Собрания Псковской области Александр Котов поздравил ветеранов боевых действий с памятной датой, которая отмечается в России 1 июля.

Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области

В своем обращении он отметил, что служба в зонах вооруженных конфликтов требует от человека не только физической выносливости и боевой подготовки, но и силы духа.

«Вы доказали своё мужество и высочайший патриотизм, выполняя свой долг там, куда призвала Родина», – говорится в поздравлении.

Спикер регионального парламента подчеркнул, что в этот день страна чтит подвиг ветеранов Великой Отечественной войны, участников боевых действий в Афганистане, воинов-интернационалистов, а также тех, кто выполнял задачи в других локальных конфликтах. Отдельные слова благодарности он адресовал участникам специальной военной операции.

По словам Александра Котова, ветеранов боевых действий разных поколений объединяют верность воинской присяге и готовность к самопожертвованию ради своей страны.

Он также отметил, что моральный и государственный долг общества – обеспечить достойные условия жизни и всестороннюю поддержку тем, кто защищал и продолжает защищать национальные интересы России.

«Мы гордимся своими героями!» – подчеркнул Александр Котов.

В завершение он пожелал ветеранам боевых действий крепкого здоровья, благополучия и долголетия, выразив уверенность, что сила духа, закаленная в боях, поможет им и дальше служить на благо Отечества.

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